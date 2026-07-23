Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2026 15:28
Эксклюзив
Заболеваемость гепатитом снизилась на 53% в Нижегородской области
23 июля 2026 14:50
Суд обязал мэрию повысить уровень озеленения в Нижегородском районе
23 июля 2026 14:33
Эксклюзив
Нижегородцам рассказали, где купить самые дешевые арбузы
23 июля 2026 14:17
Суды подтвердили штраф «АГЖО-Сергач» за загрязнение почвы
23 июля 2026 13:23
34 кабана разрешили отстрелить в Нижегородской области из-за африканской чумы
23 июля 2026 13:16
Определены победители IX Всероссийского конкурса СМИ и соц медиа «Созидание и развитие»
23 июля 2026 13:10
Исследование Билайн Adtech: День города в Нижнем Новгороде усиливает поток к кафе и ресторанам
23 июля 2026 13:07
Полицейские спасли нижегородку с деменцией, увязшую в болоте
23 июля 2026 12:47
56-летний нижегородец спрятался от судебных приставов в диване — видео
23 июля 2026 12:29
Нижегородцам рассказали, какой погода будет в августе
Общество

Заболеваемость гепатитом снизилась на 53% в Нижегородской области

23 июля 2026 15:28 Общество
Заболеваемость гепатитом снизилась на 53% в Нижегородской области

Фото: сгенерировано нейросетью

Вирусные гепатиты остаются одними из распространенных инфекционных заболеваний, однако в Нижегородской области в последние годы фиксируют устойчивое снижение заболеваемости. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля.

За первые шесть месяцев 2026 года заболеваемость острыми вирусными гепатитами уменьшилась на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Показатель составил 1,05 случая на 100 тысяч жителей. Это на 22% ниже уровня заболеваемости в среднем по России. Кроме того, с 2020 года в регионе на 20% сократилось общее число пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C.

Гепатит А

Заболеваемость вирусным гепатитом А продолжает снижаться. Показатель уменьшился на 29,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2025 и 2026 годах в Нижегородской области не зарегистрировали групповых случаев заболевания.

Чтобы снизить риск заражения гепатитом А, специалисты советуют соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, особенно перед едой и после посещения общественных мест, пить только безопасную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, а также хорошо обрабатывать продукты.

Прививки против гепатита А делают людям из групп риска. Это медицинские работники, сотрудники пищевой промышленности и общественного питания, работники организаций, связанных с водоснабжением и канализацией, а также те, кто собирается в регионы и страны с неблагополучной ситуацией по этому заболеванию.

Гепатит В

За полгода в регионе не выявили случаев острого вирусного гепатита B. Хронический гепатит B регистрируется примерно на уровне 2025 года. При этом за всю историю наблюдений в регионе не было случаев заболевания среди людей, полностью привитых от этой инфекции.

Гепатит B относится к инфекциям, которые передаются через кровь и другие биологические жидкости. Заражение возможно при попадании вируса через поврежденные участки кожи и слизистых оболочек.

Основными путями передачи являются незащищенные половые контакты, использование общих предметов личной гигиены, на которых могут оставаться следы крови, внутривенное употребление наркотиков, а также передача инфекции от матери ребенку во время беременности или родов.

Единственным парентеральным гепатитом, который сегодня можно предупредить с помощью вакцинации, является гепатит B.

В России прививки против этой инфекции входят в национальный календарь профилактических прививок с 1996 года. Бесплатная вакцинация проводится детям и взрослым до 55 лет, которые ранее не были привиты.

Гепатит С

За шесть месяцев 2026 года показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом C в Нижегородской области составил 0,2 случая на 100 тысяч населения. В 2025 году этот показатель был в два раза выше — 0,4 случая.

Уровень заболеваемости острым гепатитом C в регионе оказался в 1,9 раза ниже показателя по России.

При этом специалисты отмечают рост числа впервые выявленных случаев хронического гепатита C — на 16% по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением количества профилактических обследований населения.

Несмотря на рост выявляемости, показатель новых случаев хронического гепатита C в Нижегородской области остается на 29% ниже российского уровня.

Случаев заражения парентеральными гепатитами при оказании медицинской помощи в регионе не зарегистрировано.

В отличие от гепатита B, вакцины против гепатита C пока не существует. Это связано с высокой изменчивостью вируса. Однако для лечения инфекции разработаны эффективные препараты.

«Следует помнить, что проведение соответствующей и должной профилактики, а также понимание того факта, что вирусные гепатиты — это серьезное заболевание с возможным летальным исходом, поможет сохранить здоровье людей и предотвратить появление новых случаев. Будущее без гепатита — достижимая цель, требующая наших совместных усилий!» — заключила Наталья Садыкова.

Ранее сообщалось, что 29 нижегородцев полностью излечились от гепатита С после курса противовирусной терапии с начала года.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вирус Медицина и здоровье Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
17 июля 2026 09:19
Владелица «Mola Mola» назвала возможную причину отравления посетителей
15 июля 2026 14:16
Роспотребнадзор разрешил купание на 12 нижегородских пляжах
28 июня 2026 14:54
«Прячется за масками»: нижегородцев предупредили об опасном мелиоидозе
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных