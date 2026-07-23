Заболеваемость гепатитом снизилась на 53% в Нижегородской области Общество

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Вирусные гепатиты остаются одними из распространенных инфекционных заболеваний, однако в Нижегородской области в последние годы фиксируют устойчивое снижение заболеваемости. Об этом НИА «Нижний Новгород» рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля.

За первые шесть месяцев 2026 года заболеваемость острыми вирусными гепатитами уменьшилась на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Показатель составил 1,05 случая на 100 тысяч жителей. Это на 22% ниже уровня заболеваемости в среднем по России. Кроме того, с 2020 года в регионе на 20% сократилось общее число пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C.

Гепатит А

Заболеваемость вирусным гепатитом А продолжает снижаться. Показатель уменьшился на 29,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2025 и 2026 годах в Нижегородской области не зарегистрировали групповых случаев заболевания.

Чтобы снизить риск заражения гепатитом А, специалисты советуют соблюдать простые правила: регулярно мыть руки, особенно перед едой и после посещения общественных мест, пить только безопасную воду, тщательно промывать овощи и фрукты, а также хорошо обрабатывать продукты.

Прививки против гепатита А делают людям из групп риска. Это медицинские работники, сотрудники пищевой промышленности и общественного питания, работники организаций, связанных с водоснабжением и канализацией, а также те, кто собирается в регионы и страны с неблагополучной ситуацией по этому заболеванию.

Гепатит В

За полгода в регионе не выявили случаев острого вирусного гепатита B. Хронический гепатит B регистрируется примерно на уровне 2025 года. При этом за всю историю наблюдений в регионе не было случаев заболевания среди людей, полностью привитых от этой инфекции.

Гепатит B относится к инфекциям, которые передаются через кровь и другие биологические жидкости. Заражение возможно при попадании вируса через поврежденные участки кожи и слизистых оболочек.

Основными путями передачи являются незащищенные половые контакты, использование общих предметов личной гигиены, на которых могут оставаться следы крови, внутривенное употребление наркотиков, а также передача инфекции от матери ребенку во время беременности или родов.

Единственным парентеральным гепатитом, который сегодня можно предупредить с помощью вакцинации, является гепатит B.

В России прививки против этой инфекции входят в национальный календарь профилактических прививок с 1996 года. Бесплатная вакцинация проводится детям и взрослым до 55 лет, которые ранее не были привиты.

Гепатит С

За шесть месяцев 2026 года показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом C в Нижегородской области составил 0,2 случая на 100 тысяч населения. В 2025 году этот показатель был в два раза выше — 0,4 случая.

Уровень заболеваемости острым гепатитом C в регионе оказался в 1,9 раза ниже показателя по России.

При этом специалисты отмечают рост числа впервые выявленных случаев хронического гепатита C — на 16% по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением количества профилактических обследований населения.

Несмотря на рост выявляемости, показатель новых случаев хронического гепатита C в Нижегородской области остается на 29% ниже российского уровня.

Случаев заражения парентеральными гепатитами при оказании медицинской помощи в регионе не зарегистрировано.

В отличие от гепатита B, вакцины против гепатита C пока не существует. Это связано с высокой изменчивостью вируса. Однако для лечения инфекции разработаны эффективные препараты.

«Следует помнить, что проведение соответствующей и должной профилактики, а также понимание того факта, что вирусные гепатиты — это серьезное заболевание с возможным летальным исходом, поможет сохранить здоровье людей и предотвратить появление новых случаев. Будущее без гепатита — достижимая цель, требующая наших совместных усилий!» — заключила Наталья Садыкова.

Ранее сообщалось, что 29 нижегородцев полностью излечились от гепатита С после курса противовирусной терапии с начала года.