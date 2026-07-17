Владелица «Mola Mola» назвала возможную причину отравления посетителей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Владелица нижегородского кафе «Mola Mola» на Алексеевской улице Анастасия Полозова заявила, что причиной массового отравления посетителей мог стать один из продуктов, который поступает в заведение уже в готовом виде.

Как рассказала хозяйка, сразу после первых сообщений о случившемся кофейню закрыли по инициативе владельцев. После проверки Роспотребнадзора заведение остается закрытым для устранения выявленных нарушений.

Она отметила, что все продукты, использовавшиеся в день инцидента, направлены на экспертизу, а необходимые документы, включая накладные, сведения из системы «Меркурий» и ветеринарные свидетельства, переданы специалистам.

«Есть предположение, что причина в определенном продукте, который поступает к нам в готовом виде. Но пока мы не получили все результаты экспертиз и исследований, мы не можем утверждать это наверняка», — сказала Полозова.

Напомним, в конце июня после завтрака в кафе плохо себя почувствовали пять взрослых. Ребенка также сначала относили к числу пострадавших, однако позже в Роспотребнадзоре уточнили, что его заболевание не связано с посещением заведения. Сейчас все пострадавшие уже выздоровели и выписаны из больницы.

После случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Во время проверки Роспотребнадзор выявил в кафе санитарные нарушения. Как пояснили в ведомстве, заведение изначально работало как кофейня, но после расширения меню кухню не адаптировали под новый формат, что привело к нарушениям технологических процессов.

По решению суда работа «Mola Mola» приостановлена на 70 суток. После этого Роспотребнадзор проверит устранение нарушений, а если владельцы исправят их раньше, они смогут обратиться в суд для досрочной проверки.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании отравления детей на эко-сборах под Перевозом.