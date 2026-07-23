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Нижегородцам рассказали, где купить самые дешевые арбузы

23 июля 2026 14:33 Общество
Нижегородцам рассказали, где купить самые дешевые арбузы

Фото: Инна Королева

НИА "Нижний Новгород" - Инна Королева

Арбузный сезон в Нижегородской области постепенно набирает обороты. Полосатая ягода появляется на прилавках сетевых магазинов и рынков. Корреспондент НИА «Нижний Новгород» посетила точки продаж, чтобы выяснить, где выгоднее купить арбуз.

Цены на арбузы на рынках и в сетях

На Средном рынке цена за килограмм фиксированная — 100 рублей. Арбузы сюда привозят из Дагестана, Узбекистана и Казахстана. При этом некоторые продавцы готовы уступить в цене — до 80−90 рублей за килограмм.

Арбузы из тех же стран продаются и на рынке «Жар-Птица». Там килограмм стоит 85−90 рублей, однако продавцы также охотно торгуются. Нашему корреспонденту удалось снизить цену до 55 рублей за килограмм.

В сетевых магазинах цены заметно ниже. Так, в SPAR астраханский арбуз можно купить за 39,9 рубля за кило, а в «Магните» — за 49,99 рубля.

В «Пятерочке» при наличии карты лояльности отечественный арбуз стоит 39,9 рубля за килограмм, без карты — 69,90 рубля.

В «Ленте» цены начинаются от 48,89 рубля за килограмм, в «Ашане» — от 59,99 рубля, а в сети Smart — от 39,9 рубля.

Любителям необычных сортов стоит заглянуть в сетевые магазины. В SPAR оранжевые и желтые арбузы из Краснодарского края стоят от 99,9 и 109,9 рубля за килограмм соответственно, а сорт «Яйцо дракона» — 129,9 рубля.

Такие же арбузы представлены и в «Ашане». Там их можно приобрести за 84,99 рубля, 79,99 рубля (по карте лояльности) и 84,99 рубля соответственно.

Желтые арбузы продаются и в «Пятерочке». По карте лояльности они стоят 59,99 рубля за килограмм. Без карты обычный желтый арбуз обойдется в 159,99 рубля, а сорт «Яйцо дракона» — в 89,99 рубля.

Как выбрать идеальный арбуз

Первый и главный шаг к безопасной покупке — правильно выбрать место продажи, напоминают специалисты Роспотребнадзора. Не рекомендуется приобретать бахчевые вдоль автомобильных дорог или в необорудованных торговых точках. Арбузы, словно губка, впитывают загрязнения из окружающей среды.

На оборудованных рынках стоит обращать внимание на внешний вид плода. Лучше выбирать арбузы среднего размера весом 5−8 кг. Кожура у спелого плода должна быть целой, твердой и блестящей.

Особое внимание стоит уделить так называемой «щёчке» — светлому пятну на боку арбуза. Чем насыщеннее его желтый, а лучше оранжевый оттенок, тем выше вероятность, что плод созрел естественным образом.

Проверить спелость можно и по звуку. При похлопывании ладонью зрелый арбуз слегка вибрирует, а при постукивании издает умеренно звонкий звук. Если аккуратно сжать плод вдоль продольной оси, можно услышать легкий хруст.

Как хранить арбуз

Бытует мнение, что арбуз лучше всего хранить в холодильнике. Это не совсем так. Спелый плод действительно следует держать в прохладном месте, однако необязательно в холодильнике.

Важно учитывать и условия хранения до покупки. Если арбуз правильно хранился и перевозился, он может оставаться сочным и вкусным до четырех дней. При нарушении условий транспортировки или хранения его вкусовые качества ухудшаются значительно быстрее.

Разрезанный арбуз не рекомендуется хранить более одного-двух дней. На поверхности мякоти быстро размножаются микроорганизмы, поэтому такой продукт может стать небезопасным для здоровья.

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Теги:
Продукты Роспотребнадзор Цены
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