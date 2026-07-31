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Общество

Путин назначил Алексея Цуканова прокурором Нижегородской области

31 июля 2026 09:56 Общество
Путин назначил Алексея Цуканова прокурором Нижегородской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Указом президента РФ новым прокурором Нижегородской области назначен Алексей Цуканов, сообщили в надзорном ведомстве.

Нового руководителя представил коллективу заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Мероприятие прошло при участии заместителя полпреда президента РФ в ПФО Игоря Паньшина, глава региона Глеба Никитина, спикер ЗСНО Евгений Люлин и другие.

Шишкин подчеркнул, что у Цуканова имеется весомый практический опыт работы, в т. ч. на руководящих постах.

Замгенпрокурора также озвучил направления надзорной деятельности, которые должны быть на особом контроле. Это соблюдение прав участников СВО и их близких, защита прав социально уязвимых граждан, исполнение законов в ходе реализации нацпроектов и законодательства в сфере ЖКХ, а еще исполнение законов при использовании бюджетных денег.

На встрече также обсуждалось взаимодействие прокуратуры и органов исполнительной власти, в т. ч. возможности решения актуальных для Нижегородской области вопросов.

«Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Глава региона также выразил надежду, что с приходом Цуканова на пост прокурора сотрудничество облправительства и надзорного ведомства продолжит быть конструктивным, деловым и предметным.

«Работы предстоит много. Но я уверен, что для Вас все это — достойные вызовы», — заключил Глеб Никитин.

Напомним, предшественник Цуканов — Андрей Травкин — покинул пост весной 2026 года. Тогда сообщалось со ссылкой на источники, что он продолжил свою карьеру в Генпрокуратуре РФ.

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Теги:
Алексей Цуканов Назначения Прокуратура
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