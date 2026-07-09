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Заместителем главы нижегородского ГУ МВД стал Игорь Шаповалов

09 июля 2026 16:14 Общество
Заместителем главы нижегородского ГУ МВД стал Игорь Шаповалов

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Замом начальника ГУ МВД России по Нижегородской области — начальником полиции назначен Игорь Шаповалов, который ранее занимал аналогичную должность в Ставропольском крае.

Нового сотрудника руководящему составу представил начальник регионального главка генерал-лейтенант Юрий Арсентьев. Он сказал, что у Шаповалова имеется огромный опыт руководящей работы в ОВД. Также он умеет оперативно принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.

Шаповалов, в свою очередь, пообещал добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать эффективное взаимодействие с подчиненными.

В марте 2026 года мы рассказывали об уходе Алексея Травкина с поста прокурора Нижегородской области. С тех пор и.о. главы надзорного ведомства является уроженец Москвы — старший советник юстиции Михаил Должиков.

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Теги:
МВД Назначения Полиция
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