Заместителем главы нижегородского ГУ МВД стал Игорь Шаповалов

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Замом начальника ГУ МВД России по Нижегородской области — начальником полиции назначен Игорь Шаповалов, который ранее занимал аналогичную должность в Ставропольском крае.
Нового сотрудника руководящему составу представил начальник регионального главка генерал-лейтенант Юрий Арсентьев. Он сказал, что у Шаповалова имеется огромный опыт руководящей работы в ОВД. Также он умеет оперативно принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.
Шаповалов, в свою очередь, пообещал добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать эффективное взаимодействие с подчиненными.
В марте 2026 года мы рассказывали об уходе Алексея Травкина с поста прокурора Нижегородской области. С тех пор и.о. главы надзорного ведомства является уроженец Москвы — старший советник юстиции Михаил Должиков.
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