Алексей Васильев официально возглавил Ковернинский округ Политика

Фото: сайт администрации Ковернинского округа

Совет депутатов Ковернинского округа Нижегородской области утвердил Алексея Васильева главой местного самоуправления. С января 2026 года он находился в статусе и.о.

Врио главы округа Алексей Васильев стал после досрочной отставки Олега Шмелева, который руководил муниципалитетом 12 лет. До этого Васильев занимал должность заместителя главы администрации Ковернинского округа.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры, направленные губернатором Нижегородской области. Вторым претендентом стала заместитель главы администрации Ольга Лоскунина. По данным газеты «Ковернинские новости», она попросила депутатов поддержать кандидатуру Алексея Васильева, отметив опыт совместной работы с ним.

Олег Шмелев покинул пост главы МСУ спустя три месяца после переизбрания. В 2025 году Ковернинский округ вошел в число муниципалитетов Нижегородской области, которые получили оценку «тройка» за исполнение национальных проектов.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Цапин назначен главой Пильнинского округа.