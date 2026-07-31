Центр «ГосСтарт» завершил образовательную программу «Ключевые компетенции в работе с персоналом» Общество

Фото: Александра Иванова

С 28 по 30 июля 2026 года на площадке Центра обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде прошла образовательная программа для специалистов кадровых служб «Ключевые компетенции в работе с персоналом». Организатором выступил Центр «ГосСтарт» — проект от Росмолодёжи. Участниками программы стали 120 представителей кадровых подразделений федеральных органов исполнительной власти, региональных администраций и органов местного самоуправления из разных регионов страны.

Программа, реализованная в смешанном формате с июня по июль 2026 года, была направлена на развитие профессиональных компетенций в сфере управления персоналом и повышение эффективности работы кадровых служб на государственной и муниципальной службе. В рамках трёхдневного очного модуля участники прошли интенсивное обучение, включавшее мастер-классы, тренинги, групповую работу и стратегические сессии. Особое внимание уделялось вопросам адаптации сотрудников, проведению собеседований, построению сильного HR-бренда, корпоративной культуре, а также современным цифровым инструментам — применению нейросетей в кадровых процессах и цифровой безопасности.

Сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина отметила: «Грамотная кадровая политика — это основа эффективной работы всей системы государственного и муниципального управления. Программа „Ключевые компетенции в работе с персоналом“ позволяет HR-специалистам не только освоить передовые методики, но и выработать единые подходы к привлечению и удержанию молодых кадров на службе. Такие инициативы напрямую способствуют укреплению кадрового суверенитета нашей страны. Уверена, что проектные решения, созданные участниками, найдут практическое применение в регионах и станут основой для новых стандартов кадровой работы». Также с приветственным словом перед участниками выступили министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин и проректор КУПНО, руководитель Круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО.СТАРТ» Мария Самоделкина.

В рамках программы для участников были организованы образовательные блоки по адаптации персонала, проведению собеседований, построению HR-бренда и корпоративной культуре. Состоялись мастер-классы по цифровой безопасности и практическому применению нейросетей в кадровых процессах государственной и муниципальной службы. Кроме того, участники присоединились к добровольческой акции «Доброслужащий», где изготовили сухие души для бойцов СВО, а также приняли участие в квизе «ГосСтарт», целью которого является повышение уровня знаний в области государственного и муниципального управления, повышение вовлеченности в профессию и чувства сопричастности к истории Отечества через интерактивные задания.

«Для меня, как для специалиста, который каждый день взаимодействует с молодёжной аудиторией, было важно не просто получить новые знания, а увидеть систему со стороны. Я задумалась о том, какие наши сильные стороны действительно привлекают молодёжь, а какие нужно усиливать. И отдельно отмечу, что программа помогла мне систематизировать теоретическую базу — это тот фундамент, без которого даже самый богатый опыт может давать сбои», — поделась участница мероприятия Маргарита Низамова.

Кульминацией трёхдневного обучения стала защита групповых проектов, разработанных участниками по ключевым направлениям кадровой работы. Команды представили готовые решения, направленные на совершенствование процессов подбора, адаптации и развития персонала, а также на укрепление кадрового потенциала государственных и муниципальных органов. В ходе работы над проектами участники активно использовали полученные знания и цифровые инструменты, что позволило им создать практико-ориентированные инициативы, готовые к внедрению в своих ведомствах.

«Для меня участие в этой программе — это не просто повышение квалификации, а возможность получить новые знания, взглянуть на свою работу по-новому и познакомиться с коллегами из своей и смежных сфер деятельности. Мы не только прослушали лекции от ведущих экспертов, но и на практике отработали инструменты, которые сразу можно внедрить в работу — это использование искусственного интеллекта, цифровая безопасность при работе с ним и современные подходы к построению HR-бренда. Эти темы оказались для меня новыми, свежими и невероятно актуальными», — отметила участница программы Кристина Артамонова.

По итогам обучения все участники, успешно прошедшие дистанционные модули и итоговую аттестацию, получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Торжественная церемония вручения прошла с участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместителя председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, министра кадровой политики Нижегородской области Романа Маркова и проректора КУПНО, руководителя Круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО.СТАРТ» Марии Самоделкиной.

Со 2 по 4 ноября на базе центра «ГосСтарт» пройдёт Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт». Событие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».