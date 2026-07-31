Три здания возле ОКН снесут на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

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Три нежилых здания в историческом центре Нижнего Новгорода планируют снести. Речь идет о постройках на Верхневолжской набережной по адресам: №20, №21/22 литера К и №21/22 литера В.
Соответствующее заключение содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области.
Документ подготовила инженер-реставратор высшей категории Галина Смирнова по заказу ООО «СМАРТ Инжиниринг».
Основной задачей экспертизы было оценить, как демонтаж зданий может повлиять на расположенные рядом объекты культурного наследия — «Дом И.М. Грибкова» и ансамбль «Больница Красного Креста».
Фото: УГООКН Нижегородской области
По итогам исследования эксперт пришла к выводу, что снос не окажет негативного воздействия на исторические здания. В документе отмечается, что запланированные работы соответствуют требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и не создают угрозы для их сохранности.
Изображение: УГООКН Нижегородской области
Проект предусматривает несколько способов демонтажа: ручную разборку конструкций, снятие плит перекрытий с помощью автокрана, а также механизированный снос с использованием экскаватора.
При этом сами здания, предназначенные под демонтаж, не имеют статуса объектов культурного наследия и не относятся к исторически ценным градоформирующим объектам.
Так, дом №20 представляет собой двухэтажное кирпичное нежилое здание 1917 года постройки. Здание №21/22 литера К — двухэтажное нежилое строение с подвалом, возведенное в 1965 году. Объект №21/22 литера В состоит из нескольких строений, построенных в разное время.
Экспертиза проводилась в рамках подготовки документации по обеспечению сохранности соседних памятников архитектуры при выполнении работ по сносу. В итоге эксперт признала возможным проведение демонтажа при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по защите объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что Дом академиков Харитона и Негина в Сарове включили в реестр памятников регионального значения.
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