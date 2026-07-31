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Три здания возле ОКН снесут на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

31 июля 2026 12:30 Общество
Три здания возле ОКН снесут на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Три нежилых здания в историческом центре Нижнего Новгорода планируют снести. Речь идет о постройках на Верхневолжской набережной по адресам: №20, №21/22 литера К и №21/22 литера В.

Соответствующее заключение содержится в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Нижегородской области.

Документ подготовила инженер-реставратор высшей категории Галина Смирнова по заказу ООО «СМАРТ Инжиниринг».

Основной задачей экспертизы было оценить, как демонтаж зданий может повлиять на расположенные рядом объекты культурного наследия — «Дом И.М. Грибкова» и ансамбль «Больница Красного Креста».

Фото: УГООКН Нижегородской области

По итогам исследования эксперт пришла к выводу, что снос не окажет негативного воздействия на исторические здания. В документе отмечается, что запланированные работы соответствуют требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и не создают угрозы для их сохранности.

Изображение: УГООКН Нижегородской области

Проект предусматривает несколько способов демонтажа: ручную разборку конструкций, снятие плит перекрытий с помощью автокрана, а также механизированный снос с использованием экскаватора.

При этом сами здания, предназначенные под демонтаж, не имеют статуса объектов культурного наследия и не относятся к исторически ценным градоформирующим объектам.

Так, дом №20 представляет собой двухэтажное кирпичное нежилое здание 1917 года постройки. Здание №21/22 литера К — двухэтажное нежилое строение с подвалом, возведенное в 1965 году. Объект №21/22 литера В состоит из нескольких строений, построенных в разное время.

Экспертиза проводилась в рамках подготовки документации по обеспечению сохранности соседних памятников архитектуры при выполнении работ по сносу. В итоге эксперт признала возможным проведение демонтажа при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по защите объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что Дом академиков Харитона и Негина в Сарове включили в реестр памятников регионального значения.

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Теги:
ОКН Снос Строительство
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