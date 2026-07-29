Нижегородские депутаты отклонили идею 20% комиссии за продажу ОКН Политика

Фото: Александр Воложанин

Комитет по налогам Заксобрания Нижегородской области рекомендовал не поддерживать поправки к Бюджетному кодексу РФ, предусматривающие 20‑процентную комиссию за продажу объектов культурного наследия. Об этом сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Речь идет о законопроекте правительства России, внесенном в Госдуму в июне 2026 года. Поправки разработаны во исполнение поручения Владимира Путина после форума «Малая родина — сила России» в апреле 2025 года. Предполагается, что механизм позволит вовлекать в оборот аварийные ОКН, которые не удалось продать, и обеспечит регионам дополнительный доход за счет налогов новых собственников. По оценке «Дом.РФ», поступления в региональные бюджеты могут составить 34 млн рублей в 2026 году и по 114 млн рублей в 2027—2028 годах. В случае принятия закона изменения вступят в силу с 2027 года.

Документ предлагает наделить ПАО «Дом.РФ» статусом агента регионов и муниципалитетов для организации торгов по продаже аварийных ОКН и земельных участков под ними. За свои услуги компания сможет получать не менее 20% от выручки.

По мнению нижегородских парламентариев, такая доля необоснованно высока. Они также заявили, что инициатива фактически дает «Дом.РФ» полномочия, которыми не обладают сами регионы.

Министр финансов региона Ольга Сулима сообщила, что ведомство подготовило отрицательное заключение. Она напомнила, что действующий Бюджетный кодекс обязывает зачислять все доходы от распоряжения имуществом субъекта в областной бюджет, а средства от приватизации муниципального и федерального имущества — в соответствующие казны.

«Мы на самом деле теряем 20%», — подчеркнула министр.

Депутат Дмитрий Бедняков привел исторический пример: в 1990-х было создано ООО «Старый Нижний» для работы с ОКН с аналогичными целями. Однако, по его словам, за прошедшие десятилетия ситуация с памятниками архитектуры существенно не изменилась.

«Поэтому в данном случае, мне кажется, будет то же самое: это, по мнению известного юмориста, очередной способ легального отъема денег из бюджетов субъектов РФ. Считаю, что мы не должны поддерживать этот проект», — отметил депутат.

Министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов отметил, что уровень работы с ОКН в регионах различается, что и стало причиной появления инициативы. Однако для Нижегородской области, по его словам, ее реализация приведет к потерям.

В итоге комитет рекомендовал не принимать поправки.

Отметим, ранее Владимир Путин отметил успешную работу Нижегородской области с объектами культурного наследия. Регион разработал первый в стране региональный стандарт сохранения ОКН, запустил единый портал исторической недвижимости купитьокн. рф, на котором публикуется информация об объектах, выставленных на продажу.