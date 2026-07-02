Суд обязал снести самострой возле двух ОКН в Сормове Общество

Фото: Сормовский районный суд

Сормовский районный суд обязал владельца снести недостроенное здание в Сормовском районе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

С иском обратилась городская администрация. Здание возводилось на участке, расположенном в границах защитных зон объектов культурного наследия федерального значения — «Дом жилой (дер.), 1860-годы» (улица Свободы, 127) и «Дом жилой (дер.), 1877 г.» (улица Свободы, 129).

Суд выяснил, что строительство велось без обязательного разрешения и с нарушением градостроительных и строительных норм. В частности, был превышен максимально допустимый процент застройки участка, а также допущены нарушения требований пожарной безопасности.

По выводам суда, объект создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Нарушения признаны неустранимыми. В результате суд обязал владельца снести объект в течение трех месяцев.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что по решению суда собственник также должен снести трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове.