Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 июля 2026 10:43
Более 220 нижегородских выпускников получили «сотку» на ЕГЭ
15 июля 2026 10:35
Незаконную постройку снесут на Дачной в Нижнем Новгороде
15 июля 2026 09:57
Полиция усилила контроль у нижегородских заправок
15 июля 2026 09:45
Более 400 детей остались в родных семьях в Нижегородской области
14 июля 2026 19:15
Новые правила отдыха с детьми в Абхазии в 2026 году: загранпаспорт или штамп
14 июля 2026 18:43
Депутаты оценили строительство детсада и ремонт школы в Кстовском районе
14 июля 2026 17:43
Люлин назвал Городец примером трепетного сохранения традиций и современного развития
14 июля 2026 17:40
Эксклюзив
Нижегородским чиновникам рекомендовали сократить поездки на служебных авто
14 июля 2026 17:30
Позвони мне, позвони: операторы «Ростелеком Контакт-центра» обрабатывают свыше 275 тыс. обращений в день
14 июля 2026 17:27
Строительство дома для переселенцев в Приокском районе близится к завершению
Общество

Незаконную постройку снесут на Дачной в Нижнем Новгороде

15 июля 2026 10:35 Общество
Незаконную постройку снесут на Дачной в Нижнем Новгороде

Фото: "Яндекс Карты"

Нижегородская мэрия решила снести самовольную постройку возле дома №2 на улице Дачной в Ленинском районе.

Недостроенный кирпичный дом находится на земельном участке с неразграниченной государственной собственностью.

Собственники или лица, построившие объект, должны в течение шести месяцев со дня издания постановления освободить строение от имущества и добровольно снести его.

В течение десяти рабочих дней комитет по управлению городским имуществом направит запросы в Росреестр, БТИ и другие органы, чтобы установить причастных к строительству либо правообладателя земельного участка.

После истечения срока на добровольный снос администрация Ленинского района проведет осмотр территории. Если решение не будет исполнено, информация об этом будет направлена в профильные подразделения мэрии.

Ранее сообщалось, что 69 гаражей снесут в поселке Мостоотряд за домом №28 в Автозаводском районе.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Снос
Поделиться:
Новости по теме
02 июля 2026 17:00
Суд обязал снести самострой возле двух ОКН в Сормове
27 июня 2026 18:00
Самострой на улице Литвинова в Канавине снесут по решению суда
05 июня 2026 11:28
11 самовольных гаражей снесут на улице Родионова в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных