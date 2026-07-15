Незаконную постройку снесут на Дачной в Нижнем Новгороде Общество

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Нижегородская мэрия решила снести самовольную постройку возле дома №2 на улице Дачной в Ленинском районе.

Недостроенный кирпичный дом находится на земельном участке с неразграниченной государственной собственностью.

Собственники или лица, построившие объект, должны в течение шести месяцев со дня издания постановления освободить строение от имущества и добровольно снести его.

В течение десяти рабочих дней комитет по управлению городским имуществом направит запросы в Росреестр, БТИ и другие органы, чтобы установить причастных к строительству либо правообладателя земельного участка.

После истечения срока на добровольный снос администрация Ленинского района проведет осмотр территории. Если решение не будет исполнено, информация об этом будет направлена в профильные подразделения мэрии.

Ранее сообщалось, что 69 гаражей снесут в поселке Мостоотряд за домом №28 в Автозаводском районе.