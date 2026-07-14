71 незаконный гараж снесут в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода приняла решения о демонтаже 71 самовольной постройки в Автозаводском и Ленинском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

На Автозаводе под снос пойдут 69 кирпичных гаражей в поселке Мостоотряд за домом №28. Кроме того, в этом же районе демонтируют полуразрушенное кирпичное сооружение с металлическими воротами на улице Дуденевской у домов №1 и №3.

В Ленинском районе сносу подлежит кирпичное строение на улице Дачной у дома №2.

Все постройки признаны незаконными. Владельцам предписано освободить их от имущества и снести в добровольном порядке не позднее шести месяцев со дня издания постановлений. В случае невыполнения требований материалы будут направлены в профильные городские структуры.

Ранее сообщалось, что 11 кирпичных гаражей, признанных самовольными постройкам, снесут на улице Родионова.