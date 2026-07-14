71 незаконный гараж снесут в Нижнем Новгороде

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Администрация Нижнего Новгорода приняла решения о демонтаже 71 самовольной постройки в Автозаводском и Ленинском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.
На Автозаводе под снос пойдут 69 кирпичных гаражей в поселке Мостоотряд за домом №28. Кроме того, в этом же районе демонтируют полуразрушенное кирпичное сооружение с металлическими воротами на улице Дуденевской у домов №1 и №3.
В Ленинском районе сносу подлежит кирпичное строение на улице Дачной у дома №2.
Все постройки признаны незаконными. Владельцам предписано освободить их от имущества и снести в добровольном порядке не позднее шести месяцев со дня издания постановлений. В случае невыполнения требований материалы будут направлены в профильные городские структуры.
Ранее сообщалось, что 11 кирпичных гаражей, признанных самовольными постройкам, снесут на улице Родионова.
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