"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 июля 2026 10:17
71 незаконный гараж снесут в Нижнем Новгороде
14 июля 2026 09:45
Режим повышенной готовности ввели возле аварийного дома в Канавине
14 июля 2026 09:12
Нижегородцы могут заправиться два раза подряд на одной АЗС
14 июля 2026 08:55
Прощание с главой Выездного Александром Садовниковым пройдет 14 июля
14 июля 2026 08:00
100 млн рублей выделено на содержание понтонного моста в Павлове до 2028 года
14 июля 2026 07:00
Педиатр Елена Радченко рассказала о летних инфекциях у детей
13 июля 2026 20:00
С 1 сентября изменятся правила продажи туров: как это коснется путешественников
13 июля 2026 19:43
Нижегородцам объясняли, нужно ли помогать застрявшим роботам-доставщикам
13 июля 2026 19:19
Понтонный мост через Оку начали монтировать в Павлове
13 июля 2026 18:56
Нижегородцам напомнили, кто может заправляться на АЗС без очереди
Общество

71 незаконный гараж снесут в Нижнем Новгороде

14 июля 2026 10:17 Общество
71 незаконный гараж снесут в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода приняла решения о демонтаже 71 самовольной постройки в Автозаводском и Ленинском районах. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.

На Автозаводе под снос пойдут 69 кирпичных гаражей в поселке Мостоотряд за домом №28. Кроме того, в этом же районе демонтируют полуразрушенное кирпичное сооружение с металлическими воротами на улице Дуденевской у домов №1 и №3.

В Ленинском районе сносу подлежит кирпичное строение на улице Дачной у дома №2.

Все постройки признаны незаконными. Владельцам предписано освободить их от имущества и снести в добровольном порядке не позднее шести месяцев со дня издания постановлений. В случае невыполнения требований материалы будут направлены в профильные городские структуры.

Ранее сообщалось, что 11 кирпичных гаражей, признанных самовольными постройкам, снесут на улице Родионова.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Ленинский район Снос
Поделиться:
Новости по теме
08 июля 2026 11:14
Более 85% участков изъято для продления метро в Сормове
19 февраля 2026 11:52
"Гаражную амнистию" предложили продлить до 2031 года
30 декабря 2025 13:18
Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по "гаражной амнистии"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных