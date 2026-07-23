Нападающий Артём Матюк продолжит выступать в системе ХК «Торпедо»

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Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с Артёмом Матюком. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.
18-летний нападающий присоединился к системе «Торпедо» летом 2024 года и выступал за «Чайку». Вместе с нижегородской молодежной командой он дважды завоевал бронзовые медали МХЛ.
В прошлом сезоне форвард был одним из лидеров «Чайки». В 65 матчах он набрал 47 очков (15+32). Кроме того, Матюк завершил сезон с показателем полезности «+23» и выиграл 56% вбрасываний.Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что продление контракта стало закономерным итогом работы Артёма в клубной системе.
«Уверены, что он не остановится на достигнутом, поможет „Чайке“ добиться наивысшего спортивного результата и дебютирует в КХЛ в составе „Торпедо“», — сказал Забуга.
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