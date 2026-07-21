Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»

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В системе нижегородского ХК «Торпедо» продолжает развиваться один из самых перспективных голкиперов 2010 года рождения — Добрыня Никитич Сучков.
Вратарь присоединился к предсезонной подготовке «Чайки» и недавно подписал юниорский контракт с клубом.
Если развитие хоккеиста продолжится такими же темпами, уже через два-три года он может дебютировать в КХЛ.
Необычное имя молодого голкипера не осталось без внимания. В беседе с Mash на спорте мама хоккеиста рассказала, что выбор был очевиден, поскольку отца мальчика зовут Никита.
«Когда папу зовут Никита, другие варианты даже не рассматривались. Имя яркое: кто-то сначала удивляется, переспрашивает или думает, что это псевдоним, но никакого буллинга никогда не было. Напротив, имя Добрыня вызывает у людей исключительно позитивные, богатырские ассоциации! Добрыня — от слова „добро“», — отметила она.
Вместе с Сучковым юниорские контракты с клубом также подписали защитник Никита Кочаков и нападающий Никита Синикин.
Все трое уже имеют опыт выступления за национальную команду. Ранее Добрыня Сучков, Никита Кочаков и Никита Синикин получали вызовы в юношескую сборную России (U16).
Ранее сообщалось, что Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки».
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