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Спорт

Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»

21 июля 2026 10:20 Спорт
Добрыня Никитич растет в системе нижегородского «Торпедо»

Фото: МХК «Чайка»

В системе нижегородского ХК «Торпедо» продолжает развиваться один из самых перспективных голкиперов 2010 года рождения — Добрыня Никитич Сучков.

Вратарь присоединился к предсезонной подготовке «Чайки» и недавно подписал юниорский контракт с клубом.

Если развитие хоккеиста продолжится такими же темпами, уже через два-три года он может дебютировать в КХЛ.

Необычное имя молодого голкипера не осталось без внимания. В беседе с Mash на спорте мама хоккеиста рассказала, что выбор был очевиден, поскольку отца мальчика зовут Никита.

«Когда папу зовут Никита, другие варианты даже не рассматривались. Имя яркое: кто-то сначала удивляется, переспрашивает или думает, что это псевдоним, но никакого буллинга никогда не было. Напротив, имя Добрыня вызывает у людей исключительно позитивные, богатырские ассоциации! Добрыня — от слова „добро“», — отметила она.

Вместе с Сучковым юниорские контракты с клубом также подписали защитник Никита Кочаков и нападающий Никита Синикин.

Все трое уже имеют опыт выступления за национальную команду. Ранее Добрыня Сучков, Никита Кочаков и Никита Синикин получали вызовы в юношескую сборную России (U16).

Ранее сообщалось, что Даниил Стальнов вошел в тренерский штаб нижегородской «Чайки».

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Теги:
ХК "Торпедо" ХК Чайка Хоккей
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