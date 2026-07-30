ХК «Торпедо» подписал 19-летнего защитника Максима Агафонова Спорт

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Нижегородское «Торпедо» усилило линию обороны, подписав двусторонний контракт с 19-летним защитником Максимом Агафоновым. Хоккеист перешел в клуб в результате обмена с «Салаватом Юлаевым» на денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе команды.

Агафонов является воспитанником московского ЦСКА. За время выступлений на молодежном уровне он регулярно привлекался в сборные России разных возрастов, был капитаном юниорской национальной команды и принимал участие в международных турнирах в составе молодежной сборной.

В 17 лет защитник продолжил карьеру в системе «Салавата Юлаева». Уже в первом сезоне в МХЛ он стал вторым среди защитников команды по количеству заброшенных шайб и набрал 14 очков по системе «гол+пас». В прошлом сезоне Агафонов дебютировал во взрослом хоккее, проведя 39 матчей за «Торос» в ВХЛ, а также сыграл один матч в КХЛ за «Салават Юлаев».

Благодаря возрасту хоккеист сможет выступать не только за основную команду, но и за молодежную «Чайку».

По словам генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги, клуб проявлял интерес к защитнику еще в прошлом сезоне.

«С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике-лимитчике и, с учетом возраста, у Максима есть шансы занять эту нишу. Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе „Торпедо“», — отметил Забуга.

Кроме того, состав «Чайки» пополнил 18-летний нападающий Марк Фогельнест. Выпускник хоккейной школы «Салават Юлаев» два предыдущих сезона выступал за молодежную команду «Толпар». С форвардом заключен двусторонний контракт сроком на один сезон.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» Егор Виноградов продлил контракт с нижегородским клубом.