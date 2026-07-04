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Спорт

Нижегородская «Чайка» утвердила график подготовки к новому сезону

04 июля 2026 15:05 Спорт
Нижегородская «Чайка» утвердила график подготовки к новому сезону

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская «Чайка» определилась с планом предсезонной подготовки. Команда соберется в Нижнем Новгороде после отпуска 15 июля.

В этот же период хоккеисты пройдут углубленное медицинское обследование, после чего 17 июля приступят к тренировкам.

Напомним, планируется, что в сезоне 2026/2027 подопечные Алексея Подалинского будут играть в «Нагорном».

22 июля игроки «Чайки» отправятся на спортивную базу «Море спорта». Там молодежная команда продолжит подготовку к чемпионату до 4 августа, после чего вернется в Нижний Новгород.

В рамках предсезонки «Чайка» примет участие в Кубке TNA, который пройдет в Казани с 14 по 19 августа.

Также запланировано проведение нескольких контрольных матчей. О соперниках, а также месте и времени их проведения будет сообщено дополнительно.

Тем временем предсезонка для основной команды начнется лишь 1 августа.

До этого срока «Торпедо» покинут от одного до трех хоккеистов на односторонних контрактах.

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Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
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