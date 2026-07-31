Полиция нашла угнанный под Бором автомобиль с помощью БПЛА — видео

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Похищенный в поселке Неклюдово автомобиль удалось обнаружить с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Сообщение об угоне транспортного средства поступило в дежурную часть 26 июля. Гостья региона оставила машину около озера Спасское, а двое неизвестных угнали его.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемыми оказались двое местных жителей 1996 и 2003 годов рождения.
Во время осмотра территории с воздуха машина была найдена в лесополосе неподалеку от Бора. Автомобиль уже возвращен хозяйке.
Молодые люди задержаны и уже дали показания. На время следствия им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали двух 13-летних водителей квадроциклов.
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