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Юрист рассказал, можно ли отменить несправедливый штраф за парковку

22 июля 2026 17:18 Общество
Юрист рассказал, можно ли отменить несправедливый штраф за парковку

Фото: Татьяна Соловьева

Штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать, если водитель уверен в своей правоте. Например, если штраф был выписан ошибочно из-за технического сбоя в работе парковочного оборудования или мобильного приложения. В таких случаях важно иметь доказательства: чеки, скриншоты и другие документы, подтверждающие вашу позицию. Об этом изданию «Абзац» рассказал юрист Александр Манько.

Если дорожные знаки были плохо видны из-за снега, деревьев или других препятствий, штраф также можно оспорить. Для этого рекомендуется сделать фотографии с точной датой и указанием места парковки.

Ошибка при фиксации нарушения — ещё одна причина для обжалования. Например, камера может неправильно распознать номер автомобиля или зафиксировать другое транспортное средство. Кроме того, штраф можно избежать, если машина уже продана, но новый владелец не успел её зарегистрировать. В этом случае потребуется предоставить договор купли-продажи.

Важно учитывать и правила бесплатной парковки. В некоторых местах оплата не требуется в определённые часы или дни, поэтому перед парковкой стоит проверить знаки и информацию на официальных ресурсах.

Александр Манько подчеркнул, что если вы допустили ошибку, например, неправильно указали номер или забыли продлить время парковки, штраф остаётся законным. Однако у вас есть 10 дней на обжалование. Наиболее удобный способ — подать жалобу через портал «Госуслуги». Если вашу жалобу отклонят, вы всегда можете обратиться в районный суд. При этом госпошлина не взимается.

Юрист добавил, что практика показывает, что суды отменяют до 30% несправедливых штрафов. Поэтому, если вы уверены в своей правоте, стоит бороться за отмену штрафа.

Ранее автоюрист Андрей Полозов объяснил, как не получить штраф за перевозку бензина.

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Теги:
Автомобили Парковки Штраф
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