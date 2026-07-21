Нижегородец использовал подложные номера ради заправки — его ждет штраф Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Водителя привлекли к ответственности за подложные номера на автомобиле в Нижнем Новгороде. Подробности сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появились кадры, сделанные вечером 9 июля на автомобильной заправке на проспекте Гагарина. В тот день в регионе начала действовать система «чёт-нечет» на АЗС. 9 июля заправить авто могли владельцы машин, чьи госномера начинаются на четную цифру. А у того водителя номера начинались на нечетную. Он решил схитрить и просто заменил номера.

Полиция провела проверку и установила личность автомобилиста. На составили протокол по ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ — за установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков. Теперь ему грозит штраф в 2,5 тысячи рублей.

Ранее мы рассказывали, что нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф.