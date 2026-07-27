Легковушка перевернулась на проспекте Гагарина в районе «Нитела»

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Легковой автомобиль перевернулся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает Ni Mash.
Инцидент произошел утром 27 июля. Судя по кадрам с места, машина опрокинулась в среднем ряду на стороне, где стоит завод «Нител».
Очевидцы сообщали, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка. Однако, судя по «Яндекс Картам», в настоящее время затора нет.
Напомним, весной примерно в том же месте, но со стороны завода Фрунзе столкнулись сразу три автомобиля. В результате пострадали три человека, всех госпитализировали. Видео жуткой аварии можно посмотреть здесь.
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