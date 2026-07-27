Легковушка перевернулась на проспекте Гагарина в районе «Нитела» Происшествия

Фото: Ni Mash

Легковой автомобиль перевернулся на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает Ni Mash.

Инцидент произошел утром 27 июля. Судя по кадрам с места, машина опрокинулась в среднем ряду на стороне, где стоит завод «Нител».

Очевидцы сообщали, что из-за аварии образовалась автомобильная пробка. Однако, судя по «Яндекс Картам», в настоящее время затора нет.

Напомним, весной примерно в том же месте, но со стороны завода Фрунзе столкнулись сразу три автомобиля. В результате пострадали три человека, всех госпитализировали. Видео жуткой аварии можно посмотреть здесь.