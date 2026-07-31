В Нижнем Новгороде задержали двух подростков на квадроциклах Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции выявили двух несовершеннолетних водителей квадроциклов.

Инцидент произошел на улице Вербной в Советском районе. Мотопатруль отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду остановил два квадроцикла, за рулем которых находились подростки 2013 года рождения. Как установили полицейские, права управления транспортными средствами у них отсутствовали.

В отношении законных представителей мальчиков составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — «неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Квадроциклы помещены на специализированную стоянку. С подростками и их родителями сотрудники полиции провели разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление квадроциклами, мотоциклами и другими транспортными средствами несовершеннолетними без водительского удостоверения запрещено и представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья. В ведомстве призвали родителей не допускать использования подобной техники детьми и подчеркнули, что ответственность за нарушения ПДД несовершеннолетними несут их законные представители.