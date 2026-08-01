Правила для киосков и кондиционеров установили для набережной Федоровского Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в архитектурно-художественную концепцию набережной Федоровского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Обновленный дизайн-код регулирует размещение нестационарных торговых объектов, требования к информационным конструкциям и фальшфасадам, а также устанавливает правила установки наружных блоков кондиционеров на фасадах зданий.

В документе отмечается, что анализ существующей ситуации выявил отсутствие единого подхода к оформлению вывесок. Часть конструкций устарела, многие выполнены из некачественных материалов и размещены хаотично, без учета архитектурных и стилистических особенностей зданий. Те элементы, которые соответствуют установленным требованиям, включены в обновленную концепцию.

Цель изменений — упорядочить размещение нестационарных торговых объектов и вывесок, а также сформировать целостную архитектурно-художественную среду с учетом стилистики зданий.

Фото: постановление администрации Нижнего Новгорода

Концепция определяет возможные места размещения торговых объектов без ущерба для сложившейся градостроительной ситуации и архитектурного облика улицы Большая Покровская и площади Минина и Пожарского. Изменения допускаются только при корректировке градостроительной ситуации.

В частности, для вывесок введены ограничения по цвету и шрифтам. Также определены места размещения и типы нестационарных торговых объектов. Их разрешено устанавливать в пешеходных зонах, на проездах, дорожках и площадках с твердым покрытием. Конструкции должны быть легкими и быстровозводимыми, без устройства фундаментов. Максимальная высота — до трех метров.

Для строительных ограждений предложены универсальные варианты оформления. Среди них — изображение «перезагрузки» с фразами «Скоро мы все починим!» или «Здесь все будет по-новому» на фоне городского пейзажа, панорама за открывающимся занавесом, а также фотография или рисунок фасада здания.

Отдельно установлены требования к наружным блокам кондиционеров на фасадах, выходящих на набережную. Корзины должны изготавливаться из нержавеющих материалов. Их цвет подбирается индивидуально с учетом цветового решения фасада, а окраска должна выполняться в заводских условиях.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия утвердил дизайн-код для улицы Короленко.