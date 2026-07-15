Дизайн-код утвердили для улицы Короленко в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественную концепцию улицы Короленко. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Документ предусматривает внедрение единого дизайн-кода для исторической улицы, где расположены 13 объектов культурного наследия, в том числе три федерального значения. Среди них — «Дом, в котором в 1900—1901 годы жил Горький Алексей Максимович и где бывали Гарин-Михайловский Николай Григорьевич, Шаляпин Федор Иванович, Чехов Антон Павлович и другие деятели культуры» (ул. Короленко, 11), «Дом, в котором в 1888—1896 годы жил писатель Короленко Владимир Галактионович» (ул. Короленко, 11а), а также «Дом, в котором в 1875—1876 годы жил у своего деда Горький Алексей Максимович» (ул. Короленко, 42).

Улица находится в границах Трехсвятского квартала, который с марта 2026 года также имеет статус объекта культурного наследия.

Разработка концепции связана с отсутствием единого подхода к оформлению фасадов и вывесок. Анализ показал, что многие конструкции устарели, выполнены из некачественных материалов и размещены без учета исторических и архитектурных особенностей зданий. В новый документ включены только те элементы, которые соответствуют установленным требованиям.

Цель дизайн-кода — сформировать целостную архитектурную среду, повысить эстетическое качество улицы, модернизировать фасады с учетом их исторической специфики и упорядочить размещение информационных конструкций. Концепция определяет допустимые места размещения вывесок таким образом, чтобы они не нарушали внешний облик застройки.

Вводятся ограничения по цветовой гамме и шрифтам информационных конструкций: оформление должно быть единым в пределах одного фасада и соответствовать его колористике, а шрифты должны быть читаемыми и соотнесенными с архитектурой здания. Для них установлен перечень допустимых оттенков, а также разрешены цвета, близкие к металлической текстуре. Допускается использование зарегистрированных товарных знаков.

Отдельные требования касаются входных групп и окон. Козырьки должны располагаться строго над входами, быть выполнены из одного материала и не закрывать декоративные элементы фасада. Для дверей установлен единый подход в пределах фасада: одинаковый тип, цвет и степень остекления. Предпочтение отдается светопрозрачным конструкциям с остеклением 70−90%. Запрещена установка глухих металлических дверей на фасадах, выходящих на красные линии, а также изменение положения дверного блока и характеристик остекления. Также под запретом изменение размеров оконных проемов и размещение в них рекламы. На первых этажах рекомендовано художественное оформление витрин или установка тонированных стеклопакетов в едином стиле.

Работы на фасадах объектов культурного наследия должны проводиться в соответствии с федеральным законодательством. Обязательны задание на проектирование, разрешение профильного органа, проектная документация и авторский надзор. Запрещены работы при отсутствии утвержденного предмета охраны или действия, способные изменить его либо ухудшить условия сохранности. Размещение инженерного оборудования на фасадах таких зданий не допускается.

Во время ремонта фасадов предусмотрено декоративное оформление строительных ограждений. Возможны варианты с универсальным изображением «перезагрузки» и надписями о будущих изменениях, фотореалистичное или графическое изображение ремонтируемого фасада, а также оформление «Столица закатов» с панорамой города.

Ранее сообщалось, что дизайн-код утвердили для улицы Семашко. Также стало известно, что нижегородская мэрия предложила огораживать стройки в центре города заборами «под дерево».