Нижегородский «Хулиганодом» лег в основу федерального проекта

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn

31 июля в Нижегородском кремле состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Марии Львовой-Беловой.

Руководители обсудили вопросы развития системы профилактики социального сиротства, реализации в регионе концепции «Единая модель помощи детям», а также внедрения новых практик поддержки семей с детьми.

Глеб Никитин отметил, что благодаря выстраиванию работы в рамках «Единой модели помощи детям» в регионе в среднем на 30% сократилось число детей, которые размещаются в стационарных социальных учреждениях. Помимо перепрофилирования всей сети детских социальных учреждений, регион ведет работу по развитию кризисных центров.

По мнению главы региона, все решения и меры поддержки, которые уже действуют или еще только запускаются в Нижегородской области, помогают семьям принимать решение о рождении детей. Жители понимают, что как в стабильной, так и в трудной ситуации государство сможет оказать им поддержку, и чувствуют уверенность в завтрашнем дне.

«Некоторые наши решения уже признаны передовыми практиками и рассматриваются для масштабирования. Например, с июля прошлого года уже более 19 тысяч нижегородских семей получили „Родительский основной доход“ в форме ежемесячной „зарплаты родителя“, единовременной выплаты или комбинации этих вариантов. Свыше 20 тысяч семей также воспользовались электронным сертификатом „Подарок новорожденному“, самостоятельно выбрав необходимые детские товары от нижегородских производителей. Значительное число нижегородцев сегодня получают поддержку в рамках „Демографического меню“ национального проекта „Семья“. Самое главное — эта работа уже дает конкретный, измеримый результат. В июне впервые в истории наблюдений Росстата суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области превысил среднероссийский, а по темпам его роста регион стал лидером в стране. Это свидетельствует о том, что выбранный нами курс — правильный», — рассказал губернатор Нижегородской области.

Мария Львова-Белова отметила, что нижегородские практики, действительно, регулярно становятся примером для всей страны.

«Для меня поездки в Нижегородскую область — это всегда некое вдохновение. То, что удаётся реализовать здесь, становится для нас частью стратегии работы с другими субъектами. Когда я познакомилась с вашей практикой работы с подростками и „Хулиганодомом“, появился федеральный подростковый центр, который занимается открытием подростковых пространств по всей стране. Когда в регионе создали Ресурсный центр „Дети в семье“ и централизовали всю работу по профилактике социального сиротства, эта практика стала прообразом перерождения Фонда защиты детей, который теперь будет работать по всей стране и оказывать адресную помощь семьям с детьми, повышать компетенции специалистов и формировать учреждения нового типа», — пояснила председатель Фонда защиты детей.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что Нижегородская область демонстрирует колоссальные успехи по устройству детей в семьи.

«По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область стала первой в нашем рейтинге регионов, поднявшись сразу на девять позиций! Такого прорыва не было ни у кого», — заявила она.

Глава Фонда защиты детей поделилась впечатлениями о посещении социальных учреждений региона. Она представила концепцию развития Городецкого детского дома по модели «семейного дома».

Руководители подписали соглашение о том, что Городецкий детский дом станет одной из 10 инновационных площадок в стране, которые будут развиваться под кураторством федерального центра. В планах — распространить этот опыт на профильные учреждения по всей стране.

Еще одной темой дискуссии стало открытие в Нижегородской области отделения Фонда защиты детей. Оно позволит привлечь дополнительные ресурсы для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям с инвалидностью, а также семьям, которым нужна поддержка.

Как сообщили в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области, ключевым партнером Фонда в регионе станет Ресурсный центр «Дети в семье». Фонд возьмет на себя часть вопросов организации по судебной защите и восстановлению родителей в правах, а также будет содействовать обучению специалистов, оказанию адресной помощи и развитию лучших практик. Его председателем станет Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Напомним, национальный проект «Семья» предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Национальные проекты реализуются в стране по поручению президента России Владимира Путина.