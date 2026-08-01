Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2026 09:22
Отряд резервистов «БАРС-НН» усилили 45 новыми автомобилями
01 августа 2026 09:00
Модель «семейного дома» создадут на базе Городецкого детского дома
01 августа 2026 08:00
Правила для киосков и кондиционеров установили для набережной Федоровского
31 июля 2026 19:42
Аист Гера из Нижегородской области стал многодетным отцом
31 июля 2026 19:20
Коммунальщиков нагорной части Нижнего Новгорода оштрафовали почти на 20 млн рублей
31 июля 2026 18:53
Парковку ограничат сразу на двух участках дорог в Нижнем Новгороде с 4 августа
31 июля 2026 18:10
Эксперт-мониторинг событий с 27 по 31 июля 2026 года от АНО «Минин-центр»
31 июля 2026 17:56
236 молодых офицеров выпустились из Нижегородской академии МВД
31 июля 2026 17:32
Суд заочно арестовал дочь первого нижегородского губернатора Бориса Немцова
31 июля 2026 16:16
Нижегородцев предупредили о брызгах краски в окрестностях телебашни
Общество

Модель «семейного дома» создадут на базе Городецкого детского дома

01 августа 2026 09:00 Общество
Модель «семейного дома» создадут на базе Городецкого детского дома

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Городецкий детский дом станет одной из десяти федеральных инновационных площадок, где будет внедряться модель «семейного дома». Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова по итогам рабочей встречи, которая прошла 31 июля.

Во время визита Мария Львова-Белова посетила социальные учреждения региона и представила концепцию развития Городецкого детского дома. Она предусматривает переход учреждения к модели «семейного дома». Реализация проекта будет проходить под кураторством федерального центра, а в дальнейшем полученный опыт планируют распространить на другие профильные учреждения страны.

На встрече также обсудили развитие системы профилактики социального сиротства, внедрение в регионе концепции «Единая модель помощи детям» и новые меры поддержки семей.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, благодаря работе по этой модели количество детей, направляемых в стационарные социальные учреждения, в Нижегородской области в среднем сократилось на 30%. По его словам, регион не только меняет формат работы детских социальных учреждений, но и развивает сеть кризисных центров, а также внедряет новые меры поддержки семей.

Глава региона подчеркнул, что некоторые региональные решения уже признаны успешными практиками и рассматриваются для тиражирования в других субъектах страны. Он также отметил, что значительное число жителей получает поддержку по национальному проекту «Семья», а реализуемые меры уже отражаются на демографических показателях региона.

Мария Львова-Белова, в свою очередь, заявила, что многие нижегородские инициативы уже стали ориентиром для других регионов. По ее словам, опыт создания Ресурсного центра «Дети в семье» и выстроенная система профилактики социального сиротства легли в основу дальнейшего развития самого Фонда защиты детей.

Она также отметила результаты региона по семейному устройству детей. По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область заняла первое место в федеральном рейтинге, поднявшись сразу на девять позиций.

Еще одним итогом встречи стало решение об открытии в Нижегородской области отделения Фонда защиты детей. Оно будет оказывать адресную помощь семьям с детьми, детям-сиротам, детям с инвалидностью и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ключевым партнером фонда станет Ресурсный центр «Дети в семье». Организация займется, в частности, вопросами восстановления родителей в правах, обучением специалистов и распространением успешных региональных практик. Возглавит региональное отделение уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Напомним, национальный проект «Семья», реализуемый по поручению президента России Владимира Путина, направлен на расширение мер поддержки семей, создание условий для активного долголетия и повышение доступности медицинской помощи.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
детский дом Семья Фонд защиты детей
Поделиться:
Новости по теме
02 июня 2026 17:45
Эксклюзив
Число изъятий детей в Нижегородской области снизилось в 7 раз
28 мая 2026 16:00
Эксклюзив
Более 1600 обращений поступило нижегородскому детскому омбудсмену
29 апреля 2026 13:16
Эксклюзив
165 нижегородских детей-сирот воспользовались выплатой на покупку жилья
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных