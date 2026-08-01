Модель «семейного дома» создадут на базе Городецкого детского дома Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Городецкий детский дом станет одной из десяти федеральных инновационных площадок, где будет внедряться модель «семейного дома». Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова по итогам рабочей встречи, которая прошла 31 июля.

Во время визита Мария Львова-Белова посетила социальные учреждения региона и представила концепцию развития Городецкого детского дома. Она предусматривает переход учреждения к модели «семейного дома». Реализация проекта будет проходить под кураторством федерального центра, а в дальнейшем полученный опыт планируют распространить на другие профильные учреждения страны.

На встрече также обсудили развитие системы профилактики социального сиротства, внедрение в регионе концепции «Единая модель помощи детям» и новые меры поддержки семей.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, благодаря работе по этой модели количество детей, направляемых в стационарные социальные учреждения, в Нижегородской области в среднем сократилось на 30%. По его словам, регион не только меняет формат работы детских социальных учреждений, но и развивает сеть кризисных центров, а также внедряет новые меры поддержки семей.

Глава региона подчеркнул, что некоторые региональные решения уже признаны успешными практиками и рассматриваются для тиражирования в других субъектах страны. Он также отметил, что значительное число жителей получает поддержку по национальному проекту «Семья», а реализуемые меры уже отражаются на демографических показателях региона.

Мария Львова-Белова, в свою очередь, заявила, что многие нижегородские инициативы уже стали ориентиром для других регионов. По ее словам, опыт создания Ресурсного центра «Дети в семье» и выстроенная система профилактики социального сиротства легли в основу дальнейшего развития самого Фонда защиты детей.

Она также отметила результаты региона по семейному устройству детей. По итогам 2025 года и начала 2026 года Нижегородская область заняла первое место в федеральном рейтинге, поднявшись сразу на девять позиций.

Еще одним итогом встречи стало решение об открытии в Нижегородской области отделения Фонда защиты детей. Оно будет оказывать адресную помощь семьям с детьми, детям-сиротам, детям с инвалидностью и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ключевым партнером фонда станет Ресурсный центр «Дети в семье». Организация займется, в частности, вопросами восстановления родителей в правах, обучением специалистов и распространением успешных региональных практик. Возглавит региональное отделение уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Напомним, национальный проект «Семья», реализуемый по поручению президента России Владимира Путина, направлен на расширение мер поддержки семей, создание условий для активного долголетия и повышение доступности медицинской помощи.