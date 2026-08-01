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Егор Соколов останется в нижегородском «Торпедо» до июня 2027 года

01 августа 2026 09:58 Спорт
Егор Соколов останется в нижегородском «Торпедо» до июня 2027 года

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Соколовым, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Новое соглашение с 26-летним форвардом будет действовать до 31 мая 2027 года.

Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что Соколов остается важным игроком для команды и обладает потенциалом для дальнейшего роста. По его словам, клуб ценит хоккеиста и не рассматривает возможность его обмена на невыгодных условиях. При этом место в составе, как и прежде, будет определяться по спортивному принципу, а конкуренция в команде в новом сезоне ожидается высокой.

В сезоне-2025/2026 Егор Соколов провел за «Торпедо» 70 матчей, в которых набрал 40 (15+25) очков по системе «гол+пас».

С 28 по 30 августа команда примет участие в Кубке мэра Москвы, а уже 5 сентября стартует новый сезон КХЛ. В первом матче чемпионата подопечные Алексея Исакова в Москве встретятся со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» покинул экс-вратарь Алексей Кручинин.

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Теги:
КХЛ ХК "Торпедо" Хоккей
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