«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром Виноградовым Спорт

Нападающий Егор Виноградов продолжит выступать за нижегородское «Торпедо». Клуб объявил о продлении контракта с 23-летним воспитанником команды. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

Виноградов прошёл всю систему подготовки «Торпедо». В его активе — победный гол в «золотом матче» чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ.

В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородской команды в КХЛ. В 77 матчах он набрал 59 (27+32) очков. По итогам сезона Виноградов также получил вызов в сборную России для участия в Кубке Первого канала и сыграл в Матче звёзд КХЛ.

Гендиректор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что Виноградов является одним из лучших воспитанников нижегородского хоккея последнего десятилетия. По его словам, нападающий полностью оправдал доверие, продемонстрировал серьёзный прогресс и заслужил новое соглашение с клубом.

«Уверены, что он способен стать лидером „Торпедо“ на долгие годы», — заявил Забуга.

Накануне стало известно об уходе из «Торпедо» экс-капитана Алексея Кручинина.

Также сообщалось, что «Торпедо» подписало новый контракт с Дмитрием Бреусом и Артемом Матюком.

Фото: ХК "Торпедо"