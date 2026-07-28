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Сколько зарабатывают хоккеисты нижегородского «Торпедо»

28 июля 2026 16:12 Спорт
Сколько зарабатывают хоккеисты нижегородского «Торпедо»

Фото: ХК "Торпедо"

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в сезоне-2026/2027. Рейтинг зарплат* опубликовал «Спорт-Экспресс».

Возглавили список нападающие Михаил Воробьев и Владимир Ткачев. По данным издания, каждый из них получает по 55 млн рублей за сезон. При этом в следующем сезоне зарплата Воробьева должна увеличиться до 65 млн рублей.

Третье место занимает нападающий Майк Веккионе с зарплатой 45 млн рублей. Столько же, как сообщает «Спорт-Экспресс», получает вратарь Денис Костин. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых игроков защитник Богдан Конюшков, чей доход составляет 40 млн рублей.

Самым низкооплачиваемым хоккеистом команды издание называет 20-летнего нападающего Кирилла Свищева. В нынешнем сезоне его зарплата составляет 5 млн рублей. В «Торпедо» он перешел в прошлом году.

По информации «Спорт-Экспресса», общий фонд оплаты труда игроков нижегородского клуба составляет 672 млн рублей.

* Указаны зарплаты хоккеистов за сезон без учета бонусов в миллионах рублей.

Ранее выяснилось, сколько стоят футболисты «Нижнего Новгорода».

Как изменился состав «Торпедо» накануне нового сезона — читайте здесь.

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Теги:
Зарплата ХК "Торпедо" Хоккей
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