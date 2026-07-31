«Это было очевидное решение»: Скутер Брики о контракте с ХК «Торпедо» Спорт

Фото: Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Новичок ХК «Торпедо» Скутер Брики рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ и подписал контракт с нижегородским клубом.

Напомним, о переходе 27-летнего американского защитника стало известно в начале июля. Минувший сезон Брики провел в составе «Wilkes-Barre/Scranton Penguins», вместе с которым дошел до полуфинала плей-офф АХЛ.

В интервью «Чемпионату» защитник признался, что предложение «Торпедо» сразу показалось ему интересным. А ключевую роль сыграло общение с генеральным менеджером клуба Евгением Забугой, а также репутация КХЛ.

«Для меня это было очевидным решением, я изучил информацию о городе и о том, как вообще сейчас обстоят дела в России. И я слышал только положительные отзывы, поэтому вообще не сомневался», — отметил Брики.

Хоккеист рассказал, что заранее расспрашивал знакомых, выступавших в КХЛ. Они высоко отзывались о Нижнем Новгороде и атмосфере на матчах. Особенно его впечатлили ролики, на которых болельщики исполняют «Нижегородскую лирическую» в третьем периоде.

«Не могу дождаться, чтобы стать частью этого праздника. Мне очень нравится такая энергетика на арене, я ею заряжаюсь. Это заставляет меня играть лучше, думаю, что и всю команду тоже. Любой хоккеист хочет играть на заполненном стадионе», — поделился Скутер.

Американец подчеркнул, что готов адаптироваться к атакующему стилю «Торпедо». Он уверен, что способен приносить пользу не только в обороне, но и в нападении.

«Я сделаю все, что потребуется для победы команды. Я буду играть любую роль, какая будет нужна команде, и сделаю всё, что требуется, чтобы выиграть чемпионат. Я считаю, это достижимо. Я хочу выиграть Кубок Гагарина и сделать это с „Торпедо“», — заявил хоккеист.

Хоккеист также высказался об отсутствии у него опыта игры в НХЛ.

«Я понимаю, откуда берутся сомнения болельщиков. Мне не давали полноценного шанса показать себя в НХЛ. Но я приезжаю в „Торпедо“ с высокой уверенностью в себе. Всё дело в возможности продемонстрировать свой лучший хоккей, и именно поэтому я и выбрал „Торпедо“. Всё, о чем я когда-либо просил в своей карьере — это получить шанс помочь команде побеждать и играть много. И я думаю, что здесь в Нижнем Новгороде у меня как раз появился такой шанс», — заключил легионер.

Ранее сообщалось, что линию защиты «Торпедо» в новом сезоне также усилит 19-летний Максим Агафонов.