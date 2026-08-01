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Посвященный выборам-2026 поезд запустят в нижегородском метро

01 августа 2026 17:37 Политика
Посвященный выборам-2026 поезд запустят в нижегородском метро

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тематические поезда запустят в российских подземках с целью информирования пассажиров о выборах, которые пройдут в сентябре-2026. Общероссийская просветительская акция (0+) стартует в Москве 3 августа.

5 августа к акции присоединится и Нижний Новгород. Пассажиры метро смогут не только добраться до нужного места, но и узнать больше о российской избирательной системе, этапах ее развития и современных технологиях в сфере выборов.

Следом аналогичный поезд выйдет на линию в метро Новосибирска.

Проект направлен на информирование граждан о предстоящем голосовании и призван напомнить о том, что менее чем через два месяца россиянам предстоит сделать выбор, который определит основные направления развития страны на ближайшие пять лет.

В Нижегородском избиркоме подчеркнули, что запуск брендированных поездов в 2026 году приурочен не только к выборам депутатов Госдумы IX созыва, но и к 120-летию первых выборов в Госдуму в истории России.

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Теги:
Выборы Избирком Метро
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