Посвященный выборам-2026 поезд запустят в нижегородском метро

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Тематические поезда запустят в российских подземках с целью информирования пассажиров о выборах, которые пройдут в сентябре-2026. Общероссийская просветительская акция (0+) стартует в Москве 3 августа.
5 августа к акции присоединится и Нижний Новгород. Пассажиры метро смогут не только добраться до нужного места, но и узнать больше о российской избирательной системе, этапах ее развития и современных технологиях в сфере выборов.
Следом аналогичный поезд выйдет на линию в метро Новосибирска.
Проект направлен на информирование граждан о предстоящем голосовании и призван напомнить о том, что менее чем через два месяца россиянам предстоит сделать выбор, который определит основные направления развития страны на ближайшие пять лет.
В Нижегородском избиркоме подчеркнули, что запуск брендированных поездов в 2026 году приурочен не только к выборам депутатов Госдумы IX созыва, но и к 120-летию первых выборов в Госдуму в истории России.
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