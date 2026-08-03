Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце. Об этом он сообщил в своем Max-канале.
Проект реализуется по программе, утвержденной постановлением правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Губернатор отметил, что во вторник планируется совещание под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по этой теме, в котором он примет участие.
Никитин также поделился впечатлениями от поездки, подчеркнув, что в очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился: строящаяся гостиница будет великолепной.
Напомним, решение о предоставлении земельного участка под реализацию проекта было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Застройщиком выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций», входящее в группу компаний ННДК. Гостиничный комплекс будет рассчитан на 102 номера.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области ищут инвестора для строительства гостиницы возле Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске.
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