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Культура и отдых

Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца

03 августа 2026 09:40 Культура и отдых
Глеб Никитин проверил строительство гостиницы на набережной Городца

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце. Об этом он сообщил в своем Max-канале.

Проект реализуется по программе, утвержденной постановлением правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор отметил, что во вторник планируется совещание под руководством премьер-министра Михаила Мишустина по этой теме, в котором он примет участие.

Никитин также поделился впечатлениями от поездки, подчеркнув, что в очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился: строящаяся гостиница будет великолепной.

Напомним, решение о предоставлении земельного участка под реализацию проекта было принято в ноябре 2024 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям. Застройщиком выступает ООО «Приволжский центр международных инвестиций», входящее в группу компаний ННДК. Гостиничный комплекс будет рассчитан на 102 номера.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области ищут инвестора для строительства гостиницы возле Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске.

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Теги:
Городец Гостиницы Нацпроект
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