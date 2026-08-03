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Общество

Нижегородский вуз получил предостережение Рособрнадзора

03 августа 2026 13:25 Общество
Нижегородский вуз получил предостережение Рособрнадзора

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский государственный агротехнологический университет имени Л.Я. Флорентьева (НГАТУ) получил предостережение от Рособрнадзора о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом сообщается в Max-канале ведомства.

Замечания сделаны по итогам мониторинга соблюдения обязательных требований. В частности, университет утвердил ряд локальных нормативных актов на основе приказов и положений, которые уже утратили силу. Кроме того, в вузе отсутствуют отдельные локальные документы, регулирующие вопросы приема на программы профессионального обучения и дополнительного образования.

Рособрнадзор сообщил, что по ряду образовательных программ набора 2025 года (как среднего профессионального, так и высшего образования) до сих пор не разработаны и не утверждены рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Это касается направлений в сфере агрономии, агрохимии, ветеринарии, биологии, биотехнологии, землеустройства, ландшафтной архитектуры, экономики и других.

Отдельный блок нарушений связан с официальным сайтом университета. Часть обязательной информации либо размещена не в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, либо представлена не полностью. Также выявлены неточности в структуре раздела «Сведения об образовательной организации», отсутствие ряда подразделов и недостоверные данные о государственной аккредитации, численности обучающихся и финансовых показателях.

Ведомство предложило вузу принять меры по устранению выявленных нарушений в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Всего предупреждения направлены в адрес 19 вузов. Помимо НГАТУ в перечень вошли еще несколько учебных заведений Приволжского федерального округа, в том числе Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка», Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ.

Ранее сообщалось, что Пентагон включил ННГУ и другие вузы в список угроз нацбезопасности США.

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Теги:
Вузы НГАТУ Образование
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