Пентагон внес ННГУ и другие вузы в список угроз нацбезопасности США Наука

Фото: Александр Воложанин

Пентагон включил 33 российских вуза в список организаций, которые власти США считают потенциальной угрозой национальной безопасности. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Министерства войны.



Среди них оказался и Нижегородский национальный исследовательский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (ННГУ).

На включение ННГУ в перечень отреагировал ректор ННГУ Олег Трофимов.

«Оказывается, Пентагон тоже выпускает рейтинг вузов. Причём, особо эксклюзивный. Мы в него, конечно, входим, что ещё раз подтверждает высокий уровень нашей науки и образования. Мир вашему дому. Спасибо за высокую оценку!», — написал он в своем MAX-канале.

Также в список вошли МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ имени Н. Э. Баумана и другие университеты. Всего в перечне оказались 130 научных и образовательных организаций из России, Китая и Ирана.



В американском ведомстве заявили, что, по их мнению, эти учреждения ведут деятельность, которая может привести к неправомерному использованию результатов исследований, финансируемых правительством США. Там считают, что это создает риски для национальной безопасности страны.



Американским исследователям, университетам и промышленным партнерам рекомендовали с особой осторожностью подходить к сотрудничеству, финансированию и обмену данными с организациями из этого списка. В Пентагоне добавили, что такие меры связаны с усилением защиты фундаментальных исследований от иностранного влияния и кражи интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что США исключили покойного сенатора Владимира Лебедева из санкционного списка Минфина.