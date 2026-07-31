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Три нижегородских вуза вошли в топ‑15 России по зарплатам выпускников‑химиков

31 июля 2026 09:00 Наука
Три нижегородских вуза вошли в топ‑15 России по зарплатам выпускников‑химиков

Фото: Александр Воложанин

Три нижегородских университета вошли в рейтинг лучших российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в химической отрасли и фармацевтике. Такие данные приводит исследовательский центр SuperJob.

Всего в рейтинг оказались 87 вузов из разных регионов страны. Исследование проводилось на основе анализа не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов 2020—2025 годов выпуска.

Так, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского занял восьмое место, а медианная зарплата его выпускников составила 150 тысяч рублей в месяц.

В топ-10 также вошел Нижегородский государственный технический университет (НГАТУ) имени Р. Е. Алексеева. Он расположился на десятом месте с медианной зарплатой выпускников в 140 тысяч рублей.

Замыкает тройку нижегородских участников рейтинга Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), занявший 15 позицию с показателем в 115 тысяч рублей.

Отметим, что абсолютным лидером стал МГУ имени М.В. Ломоносова (240 тысяч рублей), второе место занял МФТИ (220 тысяч рублей), третье — СпбГУ (190 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что ННГУ вошел в топ‑10 вузов России по зарплатам выпускников, занятых в сфере экономики и финансов.

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Теги:
Вузы Зарплата Рейтинг
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