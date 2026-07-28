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Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через «Госуслуги»

28 июля 2026 14:28 Общество
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через «Госуслуги»

Фото: Минцифры РФ

Почти 1,3 млн человек подали заявления через портал «Госуслуги». Это 94% от общего числа абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период «Госуслугами» воспользовались 77% абитуриентов.

«Нижегородская область традиционно входит в Топ-10 регионов по подаче заявок в вузы через „Госуслуги“. В 2026 году таким образом подано около 50 тысяч заявок от абитуриентов на различные направления. Интерес к цифровому формату понятен — это удобный, быстрый и наименее тревожный способ подачи заявлений для ребят, которым и так неспокойно в этот период», — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В числе самых востребованных специальностей в этом году — информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование.

«Подать заявление в Нижегородской области можно тремя способами: лично в приемной комиссии, по почте или на портале „Госуслуги“. Ожидается, что всего в этом году в нижегородские вузы будет принято 9 675 новых студентов», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

С 27 июля на портале «Госуслуги» публикуются конкурсные списки. Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 12:00 5 августа; для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на целевое обучение — до 12:00 1 августа. В Минцифры РФ отметили, что после зачисления все студенты смогут перейти с «Госуслуг» в чат своего курса в мессенджере МАХ, также на портале для них будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка.

«Для министерства науки и высшего образования Нижегородской области это особая гордость, так как путь к высшему образованию становится максимально доступным. Нижегородским вузам есть что предложить: уникальные инженерные школы, передовую ИТ-инфраструктуру, сильнейшую медицинскую базу и широкие возможности для целевого обучения на предприятиях ОПК. Отмечу, что благодаря доступности подачи документов на поступление в вузы абитуриенты смелее пробуют свои силы на самых сложных и востребованных направлениях — от кораблестроения до нейробиологии. Наша стратегическая задача — сделать так, чтобы путь от школьной скамьи до первой лекции в университете был абсолютно бесшовным», — сказал министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов.

Приемная кампания на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на платные места, а также в аспирантуру и магистратуру продолжается. Дату, до которой можно подать заявление вуз, можно уточнить с помощью сервиса «Подбор вуза». Воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» можно по ссылке www.gosuslugi.ru/vuznavigator.

В министерстве науки напомнили, что нововведение этого года — так называемые «дни тишины». Это дни, когда нельзя отозвать согласие на зачисление. В этом году «дни тишины» установлены 3 и 7 августа — в даты издания приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах приема. Раньше абитуриенты могли менять решение о поступлении до последнего момента.

Напомним, что развитие портала «Госуслуги» для удобства абитуриентов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
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