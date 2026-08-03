Десяти нижегородцам с ожирением ушили желудки по ОМС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С начала 2026 года в городской клинической больнице №40 Нижнего Новгорода выполнили 10 бариатрических операций пациентам с морбидным ожирением. Как сообщили в региональном минздраве, все вмешательства были проведены бесплатно по полису ОМС — при наличии медицинских показаний.

Морбидное ожирение относится к хроническим заболеваниям и значительно повышает риск развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата и других тяжелых осложнений.

Как рассказали в медучреждении, к операции прибегают, если изменение образа жизни, диета, лекарства и другие методы лечения не помогают добиться нужного результата. После хирургического вмешательства пациенты продолжают регулярно наблюдаться у врачей. Специалисты следят за процессом снижения веса, оценивают изменения состояния здоровья и при необходимости корректируют дальнейшее лечение.

По мере снижения массы тела пациенты отмечают, что им становится легче выполнять повседневные дела, повышается физическая активность и улучшается общее самочувствие. Это помогает закрепить результат лечения и уменьшить риск развития осложнений.

По словам главного врача городской клинической больницы №40 Ольги Мануйленко, один из пациентов после операции и выполнения всех рекомендаций специалистов смог снизить вес более чем на 40 килограммов и продолжает удерживать достигнутый результат.

Она подчеркнула, что бариатрическая операция — это не способ быстро похудеть, а метод лечения тяжелых форм ожирения. Решение о хирургическом вмешательстве принимается только после полного обследования и при наличии медицинских показаний. Операция становится началом длительной совместной работы пациента и специалистов. Чтобы результат сохранился надолго, важно соблюдать рекомендации врачей и изменить привычный образ жизни.

В региональном минздраве сообщили, что бариатрические операции в регионе выполняют не только в ГКБ №40, но и в НОКБ имени Н.А. Семашко, ГКБ №5 и ГКБ №33 Нижнего Новгорода. Направление на хирургическое лечение пациенты получают после консультации эндокринолога или хирурга и прохождения необходимого обследования.

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в регионе ежегодно растет. Эта работа соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется с 2025 года.

Ранее сообщалось, что ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области.