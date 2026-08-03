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Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из США

03 августа 2026 09:22 Общество
Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из США

Фото: Александр Воложанин

В последние дни в СМИ вновь появились тревожные сообщения о новом опасном вирусе, который переносят клещи. Однако российские эпидемиологи не видят поводов для паники. Об этом в своем Max-канале рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, так называемый американский вирус Бурбон не представляет опасности для России. Основным переносчиком инфекции является клещ Lone Star (одинокий звездчатый клещ). Этот вид в России не обитает.

Кроме того, вирус не передается от человека к человеку. Даже если кто-то привезет его из поездки в США, дальнейшего распространения не произойдет.

Не смогут способствовать его появлению и перелетные птицы: их маршруты не пересекаются с территорией обитания данного вида клещей.

Никонов добавил, что вирус Бурбон остается редкостью даже для Соединенных Штатов и считается скорее экзотикой.

Тем не менее специалисты напоминают о мерах предосторожности во время отдыха на природе. Российские клещи переносят энцефалит и боррелиоз, поэтому использование защитных средств и осмотр после прогулок по лесу по-прежнему необходимы.

Ранее сообщалось, что с начала года боррелиозом заразились 49 нижегородцев, а клещевым энцефалитом — 6.

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Теги:
Вирус Клещи Медицина и здоровье
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