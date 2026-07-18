Медики объяснили, в каких случаях беременным нужно срочно в роддом Общество

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Акушеры-гинекологи роддома №1 Нижнего Новгорода напомнили будущим мамам, какие признаки говорят о необходимости без промедления отправляться в родильный дом.

Главным ориентиром специалисты называют так называемое правило пяти минут. Если схватки становятся регулярными, повторяются каждые пять минут, продолжаются не менее одной минуты и такая картина сохраняется в течение часа, это считается сигналом начала родов. Женщинам, ожидающим не первого ребенка, врачи советуют не затягивать с поездкой в роддом и выезжать уже тогда, когда промежуток между схватками сокращается до 10 минут.

Еще одним важным поводом для госпитализации является излитие или даже подтекание околоплодных вод. По словам медиков, обращаться в родильный дом необходимо независимо от того, сопровождается это схватками или нет.

Неотложной помощи также требует появление жидких кровянистых выделений. В такой ситуации специалисты рекомендуют сразу вызывать скорую помощь.

Кроме того, насторожить должны любые резкие изменения в шевелениях плода, постоянная боль внизу живота, сильное головокружение, тошнота и внезапное повышение артериального давления. При появлении этих симптомов беременной женщине также следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Врачи напоминают: приемные отделения родильных домов работают круглосуточно. Если возникают сомнения относительно своего состояния, лучше не откладывать обращение к специалистам и своевременно пройти осмотр.

Напомним, с 2026 года вступил в силу новый порядок ведения беременности.