Медики объяснили, в каких случаях беременным нужно срочно в роддом

Фото:
Акушеры-гинекологи роддома №1 Нижнего Новгорода напомнили будущим мамам, какие признаки говорят о необходимости без промедления отправляться в родильный дом.
Главным ориентиром специалисты называют так называемое правило пяти минут. Если схватки становятся регулярными, повторяются каждые пять минут, продолжаются не менее одной минуты и такая картина сохраняется в течение часа, это считается сигналом начала родов. Женщинам, ожидающим не первого ребенка, врачи советуют не затягивать с поездкой в роддом и выезжать уже тогда, когда промежуток между схватками сокращается до 10 минут.
Еще одним важным поводом для госпитализации является излитие или даже подтекание околоплодных вод. По словам медиков, обращаться в родильный дом необходимо независимо от того, сопровождается это схватками или нет.
Неотложной помощи также требует появление жидких кровянистых выделений. В такой ситуации специалисты рекомендуют сразу вызывать скорую помощь.
Кроме того, насторожить должны любые резкие изменения в шевелениях плода, постоянная боль внизу живота, сильное головокружение, тошнота и внезапное повышение артериального давления. При появлении этих симптомов беременной женщине также следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Врачи напоминают: приемные отделения родильных домов работают круглосуточно. Если возникают сомнения относительно своего состояния, лучше не откладывать обращение к специалистам и своевременно пройти осмотр.
Напомним, с 2026 года вступил в силу новый порядок ведения беременности.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+