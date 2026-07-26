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Общество

Нижегородские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль щитовидной железы

26 июля 2026 12:20 Общество
Нижегородские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль щитовидной железы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эндокринные хирурги Нижнего Новгорода провели уникальную операцию по удалению щитовидной железы, поражённой опухолью размером с грейпфрут. Благодаря мастерству врачей и современным технологиям, пациентка смогла сохранить голос и избежать осложнений. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Женщина долгое время не замечала проблем со здоровьем. Она списывала слабость, одышку и учащённое сердцебиение при стрессе на обычную усталость.

После обследования врачи обнаружили, что щитовидная железа пациентки переродилась в сплошную массу опухолей и разрослась до гигантских размеров — более 300 кубических сантиметров (при норме около 18 кубических сантиметров). Опухоль сдавливала трахею и вызывала гормональный дисбаланс.

Для удаления щитовидной железы врачи использовали органосохраняющую методику. Это позволило минимизировать риски повреждения гортанных нервов и сохранить голос пациентки. Также были сохранены околощитовидные железы, которые отвечают за регуляцию уровня кальция в организме.

Ключевую роль в успешной операции сыграл нейромониторинг. Эта технология позволила хирургам контролировать работу нервов в реальном времени и избежать их повреждения.

Для проведения операции врачи использовали малоинвазивный доступ, рассасывающиеся нити и хирургический клей. Это позволило обойтись без грубых швов и сократить время восстановления пациентки — она была выписана из больницы уже на следующий день после операции.

Никонов напомнил, чтобы вовремя обнаружить проблемы с щитовидной железой, рекомендуется регулярно проходить чек-ап. Он включает в себя УЗИ щитовидной железы и анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ). Ранняя диагностика и лечение помогут избежать серьёзных осложнений и сохранить здоровье.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
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