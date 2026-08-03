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Общество

Контроль за нарушениями ПДД на ж/д переездах усилили в Нижегородской области

03 августа 2026 19:07 Общество
Контроль за нарушениями ПДД на ж/д переездах усилили в Нижегородской области

Фото: ЦРТС по Нижегородской области

На железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье начал работать новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает ЦРТС Нижегородской области.

Камера фиксирует проезд через переезд на запрещающий сигнал светофора, а также выявляет водителей и пассажиров без ремней безопасности. За первый месяц работы комплекс зарегистрировал около 100 случаев проезда на красный свет.

Сейчас в регионе на ж/д переездах установлено шесть таких комплексов.

По данным областного управления Госавтоинспекции, с начала текущего года на переездах Нижегородской области произошло два ДТП с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июля на перегоне Балахна — Правдинск погиб мужчина на электровелосипеде. Его затянуло под поезд потоком ветра.

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Теги:
Безопасность Железная дорога поезд
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