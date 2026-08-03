Контроль за нарушениями ПДД на ж/д переездах усилили в Нижегородской области

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На железнодорожном переезде Правдинск — Заволжье начал работать новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает ЦРТС Нижегородской области.
Камера фиксирует проезд через переезд на запрещающий сигнал светофора, а также выявляет водителей и пассажиров без ремней безопасности. За первый месяц работы комплекс зарегистрировал около 100 случаев проезда на красный свет.
Сейчас в регионе на ж/д переездах установлено шесть таких комплексов.
По данным областного управления Госавтоинспекции, с начала текущего года на переездах Нижегородской области произошло два ДТП с пострадавшими.
Ранее сообщалось, что вечером 29 июля на перегоне Балахна — Правдинск погиб мужчина на электровелосипеде. Его затянуло под поезд потоком ветра.
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