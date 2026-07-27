Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили в Нижегородской области

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В деревне Озябликово Вачского района начал работу современный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.
Камера распознает несколько видов правонарушений: превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, выключенные фары и использование мобильного телефона за рулем.
За первую неделю работы комплекса зафиксировано более тысячи различных нарушений.
Добавим, что через деревню Озябликово проходит региональная автомобильная трасса Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения планируют установить на старом Борском мосту.
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