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Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили в Нижегородской области

27 июля 2026 12:09 Общество
Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В деревне Озябликово Вачского района начал работу современный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Камера распознает несколько видов правонарушений: превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, выключенные фары и использование мобильного телефона за рулем.

За первую неделю работы комплекса зафиксировано более тысячи различных нарушений.

Добавим, что через деревню Озябликово проходит региональная автомобильная трасса Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения планируют установить на старом Борском мосту.

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Теги:
Вачский район видеонаблюдение ПДД
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