Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В деревне Озябликово Вачского района начал работу современный комплекс фотовидеофиксации. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Камера распознает несколько видов правонарушений: превышение скорости, непристегнутые ремни безопасности, выключенные фары и использование мобильного телефона за рулем.



За первую неделю работы комплекса зафиксировано более тысячи различных нарушений.



Добавим, что через деревню Озябликово проходит региональная автомобильная трасса Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения планируют установить на старом Борском мосту.