Вафельную разметку нанесли на семи сложных перекрестках Нижнего Новгорода Общество

Фото: МАХ-канал Юрия Шалабаева

«Вафельницу» сделали на семи сложных перекрестках в Нижнем Новгороде, сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем МАХ-канале.

Новая разметка появилась на пересечении улиц Ильинской и Малой Покровской, площади Минина и Пожарского с улицей Варварской, проспекта Гагарина и улицы Ветеринарной, улиц Бекетова и Нартова, а также три на площади Лядова.

Напомним, что «вафельницей» называют тип разметки дороги с пересекающимися диагональными желтыми полосами. Она обозначает участок перекрестка, на который нельзя выезжать, если впереди образовывается пробка. За выезд на вафельную разметку полагается штраф в тысячу рублей.

Также мэр отметил, что нанесение новой дорожной разметки заканчивается около школ и детских садов. В частности, она появилась у школ №138, № 123, №160, № 60, у лицея № 180, детских садов №125, №103 и других. Работы завершатся в августе.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижнем Новгороде обновят свыше 110 тысяч квадратных метров. 95% от общего объема наносится пластиком.

Напомним также, что на велодорожках Нижнего Новгорода будет обновлено четыре тысячи «квадратов» разметки.