Бастрыкину доложат о сироте из Арзамаса, который не может получить жилье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей сироты из Арзамаса, который уже много лет не может добиться положенного ему жилья. Он поручил доложить о расследовании уголовного дела и о том, какие меры принимаются для защиты прав молодого человека, сообщили в пресс-службе СК.

История получила огласку после обращения, опубликованного в интернете. Сирота рассказал, что его вовремя не поставили на учет для получения квартиры. Позже ему отказали во включении в специализированную очередь, сославшись на то, что ему уже исполнилось 23 года, а также на наличие дома в селе Ветошкино.

Однако этот дом еще в 2012 году признали непригодным для проживания. По словам молодого человека, жить там невозможно. Обращения в разные ведомства не помогли решить вопрос. Сейчас дело рассматривает суд, очередное заседание назначено на август.

По факту нарушения жилищных прав сироты следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову представить доклад о ходе расследования и мерах, которые принимаются для восстановления нарушенных прав сироты. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на ребенка в Юганце.