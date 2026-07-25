Бастрыкину доложат о ситуации с расселением сгоревшего дома на Бору Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьском на Бору. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Поводом стало обращение местной жительницы в приемную главы СК во «ВКонтакте». По ее словам, двухэтажный дом на улице Некрасова, построенный в 1952 году, частично сгорел в 2020 году. После пожара здание признали аварийным.

Однако за прошедшие годы жильцов так и не расселили. Более того, срок предоставления нового жилья перенесли на 2030 год. Обращения в различные ведомства, как утверждается, результата не дали.

Ранее региональное управление СК возбуждало уголовное дело, но позже надзорный орган отменил это решение. Обжаловать его следователям не удалось.

После этого уголовное дело возбудили повторно, чтобы защитить права жильцов.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и его итогах, а также рассказать, какие меры принимаются для восстановления прав жителей аварийного дома.

Ранее председатель СК уже запрашивал доклады по аварийным домам на Бору — на улице Комсомольской в поселке Октябрьском, на улице Чапаева в поселке Неклюдово, на улице Школьной в поселке Память Парижской Коммуны.