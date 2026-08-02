Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Юганце

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 11-летнего мальчика в рабочем поселке Юганец Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что информация о происшествии ранее появилась в социальной сети. В отношении ребенка применили удушающий прием, после чего он потерял сознание. Придя в себя, мальчик обнаружил многочисленные травмы головы. Его госпитализировали с переломом костей черепа.
По данным родителей, у ребенка диагностированы переломы лобной кости в двух местах и перелом носовых пазух.
В региональном управлении СК ранее организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что двух подростков отправили на четыре года в колонию за жестокое избиение пожилой женщины в Городецком округе.
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