Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мальчика в Юганце Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении 11-летнего мальчика в рабочем поселке Юганец Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что информация о происшествии ранее появилась в социальной сети. В отношении ребенка применили удушающий прием, после чего он потерял сознание. Придя в себя, мальчик обнаружил многочисленные травмы головы. Его госпитализировали с переломом костей черепа.

По данным родителей, у ребенка диагностированы переломы лобной кости в двух местах и перелом носовых пазух.

В региональном управлении СК ранее организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что двух подростков отправили на четыре года в колонию за жестокое избиение пожилой женщины в Городецком округе.