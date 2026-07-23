Бастрыкину доложат о подростках, нападающих на прохожих на Покровке Происшествия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападениях подростков в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние систематически нападают на прохожих на Большой Покровской и избивают их. Одним из последних эпизодов стало нападение на музыкантов, которые возвращались с инструментами после репетиции.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство».

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и проверить доводы, озвученные в СМИ.

Ранее стало известно, что 22-летнего нижегородца арестовали на 10 суток за мат на Нижневолжской набережной.