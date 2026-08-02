Бастрыкин запросил доклад по делу о расселении дома на Бору Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав семьи из поселка Чистое Борское. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Поводом для разбирательства стало обращение местной жительницы. Женщина сообщила, что она и ее мать-инвалид остаются единственными жильцами многоквартирного дома 1953 года постройки на улице Спортивной.

Здание в 2017 году признали аварийным из-за высокой степени износа конструкций. Однако новое благоустроенное жилье семье до сих пор не предоставлено. Сроки расселения неоднократно переносились, в последний раз — на 2027 год.

По данному факту в СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Александру Дынькову доложить о предварительных и итоговых результатах расследования, а также о мерах по обеспечению семьи благоустроенным жильем.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Добавим, что это не первый аварийный дом на Бору, который попадает в поле зрения главы Следкома. Ранее Александр Бастрыкина запросил доклады по зданиям на улицах Некрасова и Комсомольской в поселке Октябрьском, на улице Чапаева в поселке Неклюдово, а также на улице Школьной в поселке Память Парижской Коммуны.

Также сообщалось, что суд обязал местные власти ускорить расселение жителей аварийных домов в Павлове.