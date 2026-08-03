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В Петербурге практически полностью сняли ограничения на продажу бензина

03 августа 2026 18:33 Общество
В Петербурге практически полностью сняли ограничения на продажу бензина

Фото: Александр Воложанин

В Санкт-Петербурге, как и обещали власти, увеличилось количество поставок бензина, что позволило большинству автозаправочных станций снять все ограничения на продажу топлива. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по энергетике. Власти отметили положительную динамику в топливном секторе.

По данным на 3 августа 2026 года, ситуация с поставками топлива на АЗС города оценивается как стабильная. Некоторые вертикально интегрированные нефтяные компании, которые контролируют полный цикл производства — от добычи до продажи, уже полностью сняли ранее введенные ограничения на покупку бензина на своих станциях в Санкт-Петербурге.

В Смольном подчеркнули, что ежедневно следят за ситуацией не только на заправках, но и на городских нефтебазах. Власти города находятся в постоянном контакте с Минэнерго России и крупными операторами АЗС.

Проблемы с бензином начались в середине июня, когда на некоторых АЗС запретили продавать топливо в одни руки объемом более 20−100 литров, в зависимости от политики компании. Власти объясняли эту меру профилактическим характером и стремлением предотвратить искусственный ажиотаж. В начале августа длинные очереди перед заправками в Санкт-Петербурге стали редкостью.

Напомним, на сетевых АЗС Нижегородской области действует система заправки «чёт-нечет». Исключение составляют заправки на федеральной трассе М-12. Меру ввели для сокращения очередей и формирования необходимого запаса топлива на автозаправочных станциях.

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Теги:
АЗС Бензин Топливо и энергетика
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