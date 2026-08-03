Дополнительный рейс «Валдая» запустили на маршруте Нижний Новгород — Бор Общество

Фото: Кира Мишина

На речном маршруте Нижний Новгород — Бор появился дополнительный утренний рейс по субботам и воскресеньям. Об этом сообщили в компании «Водолет».

Согласно новому расписанию, отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 07:30, из города Бор — на 07:55.

Актуальное расписание размещено на официальном сайте компании. Приобрести билеты можно онлайн, в кассовом павильоне №2 на площади Маркина, 15А в Нижнем Новгороде, а также на причале №8 в Нижнем Новгороде или на Бору перед отправлением — при наличии свободных мест.

Ранее сообщалось, что в 2027 году планируют запустить по данному маршруту экоходы увеличенной вместимости.