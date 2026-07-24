Нижегородский «Метеор» начнет ходить до Сокольского с 3 августа Общество

Фото: Александр Воложанин

Скоростное судно «Метеор 120Р», курсирующее между Нижним Новгородом и Ярославлем, с 3 августа будет делать остановку в рабочем поселке Сокольское. Об этом сообщили в компании «Водолет».

После изменения маршрут проходит через Нижний Новгород, Чкаловск, Сокольское, Юрьевец, Кинешму, Кострому и Ярославль.

В компании отметили, что новая остановка позволит жителям и гостям Нижегородской области воспользоваться скоростным речным транспортом для поездок в Сокольское, расположенное на берегу Горьковского водохранилища.

Напомним, с 27 июля «Метеоры» начнут курсировать между приволжской столицей и Пермью через Казань и Сарапул.