Нижегородский «Метеор» начнет ходить до Сокольского с 3 августа

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Скоростное судно «Метеор 120Р», курсирующее между Нижним Новгородом и Ярославлем, с 3 августа будет делать остановку в рабочем поселке Сокольское. Об этом сообщили в компании «Водолет».
После изменения маршрут проходит через Нижний Новгород, Чкаловск, Сокольское, Юрьевец, Кинешму, Кострому и Ярославль.
В компании отметили, что новая остановка позволит жителям и гостям Нижегородской области воспользоваться скоростным речным транспортом для поездок в Сокольское, расположенное на берегу Горьковского водохранилища.
Напомним, с 27 июля «Метеоры» начнут курсировать между приволжской столицей и Пермью через Казань и Сарапул.
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